Katholische Gemeinde : Michael Flanhardt an der Spitze des Kirchenvorstandes

Michael Flanhardt an der Spitze des Kirchenvorstandes

Langenfeld Der Vorstand wie auch die anderen Mitglieder des KV, stehen für Fragen und Anregungen aus der Gemeinde zum Dialog zur Verfügung.

Nach rund 25 Jahren in der Leitung des Kirchenvorstandes der Gemeinde St. Josef und Martin hat Wolfgang Bender seinen geschäftsführenden Vorsitz im Kirchenvorstand übergeben. Michael Flanhardt steht jetzt dem Gremium vor und wird dabei von Manfred Rommel und Ingo Zimmermann als Vertreter unterstützt. Wolfgang Bender bleibt dem Gremium als ordentliches Mitglied erhalten. In seiner Zeit als geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes habe es große, strukturelle Veränderungen gegeben, heißt es. Erwähnt werden von der Pressestelle der Kirchengemeindeverbund Langenfeld Nord und Süd, die Fusion zu einer Kirchengemeinde St. Josef und Martin, sowie letztlich der Einzug in den Sendungsraum Langenfeld – Monheim. Nicht zu vergessen die Betreuung des Bauprojektes Ankerplatz als neues Kommunikationszentrum der Gemeinde. Der Vorstand wie auch die anderen Mitglieder des KV, stehen für Fragen und Anregungen aus der Gemeinde gerne zum Dialog zur Verfügung. Kontakt über die Internetseite https://www.kklangenfeld.de/Gremien/kirchenvorstand, oder über das Pastoralbüro.