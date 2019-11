Deutsch-Mexikanischer Kulturkreis : Mexikaner feiern in traditioneller Art Totenfest

Mexikaner feiern in traditioneller Art Totenfest

Langenfeld Der Langenfelder Deutsch-Mexikanische Kulturkreis präsentierte bei der Künstlergruppe Falter das traditionelle mexikanische Totenfest „Día de los Muertos“.

Nichts erinnert an Traurigkeit oder an die melancholische Schwere des Todes im Ladenlokal der Künstlergruppe Falter. Im Marktkarree zeigt eine Ausstellung des Deutsch-Mexikanischen Kulturkreises Langenfeld rund um den mexikanischen Todestag Día de los Muertos: Tod geht auch anders. Ein großer geschmückter Tisch mit bunten Papiergirlanden, Skeletten, verzierten Totenköpfen aus Zuckerguss, Kerzen, Blumen, Fotos, Essen und kleinen Opfergaben lädt zum Staunen ein. Dazu beschwingte mexikanische Musik, reichlich Tequila und typische mexikanische Maisbrothäppchen mit Avocado- und Schokocreme für die Besucher des vollbesetzten Raumes.

„Wir freuen uns, dass der Deutsch-Mexikanische Kulturkreis Langenfeld den Día de los Muertos das erste Mal Langenfelder Bürgern präsentiert“, sagt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Dr. Barbara Aßmann. Diese Ausstellung sei ein gutes Beispiel für die Integration anderer Kulturen in dieser Stadt. Organisiert und finanziert wurde die feierliche Ausstellung von Waldo Gamez und seiner Frau Monika Rössler, die den Kulturkreis vor sieben Jahren gegründet hatten. Der Mexikaner Gamez wohnt seit 15 Jahren in Langenfeld, ist seinem Heimatland sehr verbunden. „Ich wollte den Bürgern gerne zeigen, wie man in Mexiko die Toten betrauert. Wir trauern, indem wir mit den Toten zusammen das Leben feiern.“ Er hat auch ein Foto von seinem verstorbenen Vater auf dem Totenaltar aufgestellt.