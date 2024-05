Langenfeld Einbrüche Metall von Firmengelände gestohlen

In der Nacht zu Dienstag war der Baumarkt Hellweg an der Benzstraße in Monheim - nach nur wenigen Tagen - erneut Ziel von Einbrechern. Und wieder gelangten die Täter durch ein Zauntor auf das Gelände des Baumarktes und drangen anschließend in die Verkaufsräume ein. Diesmal wurden Bohrmaschinen entwendet, deren Gesamtwert noch verifiziert werden konnte. Zudem entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.