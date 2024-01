Langenfeld Messerstecherei: neuer Tatverdächtiger in U-haft

Der 30-Jährige, der am 11. Januar in Zusammenhang mit einer Messerstecherei vor dem Restaurant „Nirvana“ in der Langenfelder Innenstadt vorläufig festgenommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß. „Der dringende Verdacht, er habe dem 27-Jährigen die erheblichen Stichverletungen beigebracht, hat sich durch die weiteren Ermittlungen nicht bestätigt“, berichtet der Düsseldorfer Staatsanwalt Stefan Peters. An jenem Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, kam es an der Ganspohler Straße in der Langenfelder Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge ein 27-Jähriger mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Opfer soll es sich um einen Angestellten des Restaurants handeln. Statt des ursprünglichen Tatverdächtigen ist laut Staatsanwalt inzwischen eine andere Person ins Visier der Fahnder der eigens eingerichteten „Mordkommission Ganspohler“ geraten, für die er einen Haftbefehl beantragt habe. „Dieser junge Mann ist jetzt seit Freitag, 19. Januar, in U-Haft.“ Ein Geständnis des Verdächtigen, gegen den wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, liege bisher nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei zum Tathergang seien durch das „unübersichtliche Geschehen mit hoher Dynamik“ erschwert. „Es war zur Tatzeit auch schon dunkel“, erklärt Peters. Die Polizei suche weitere Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen könnten. Die Hauptverhandlung zu dem Fall muss spätestens in einem halben Jahr eröffnet werden, weil eine Untersuchungshaft höchstens sechs Monate dauern darf.