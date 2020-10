In Höhe des Gymnasiums : Messerstecher verletzt 18-Jährigen nach Streit am Arm

LANGENFELD Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute in der City ist am Freitagabend ein 18-jähriger Langenfelder von einem nicht näher beschriebenen Unbekannten geschlagen und mit einem Messer verletzt worden.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte sich der 18-Jährige gemeinsam mit mehreren Freunden in der Innenstadt aufgehalten und Alkohol getrunken. Kurz nach 22 Uhr ging die Gruppe vom Langforter Freizeitpark in Richtung City, als sie nach Aussagen des 18-Jährigen auf Höhe des Konrad-Adenauer-Gymnasiums von einer anderen Gruppe Heranwachsender angepöbelt wurden. Es kam zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf ein Unbekannter den 18-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, so dass er türzte. Als er wieder aufstehen wollte, zückte der Schläger ein Messer und verletzte ihn am Oberarm. Dann sei der Angreifer mit seinen Begleitern geflüchtet. Etwas später suchte der 18-Jährige in Begleitung eines 23-jährigen Freundes die Notfallambulanz auf, wo er seine Schnittverletzungen behandeln ließ. Von dort sei die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden. Doch weder der Verletzte, noch der 23-Jährige sollen detailliertere Angaben zu den Angreifern oder weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung gemacht haben.