Langenfeld : Messe für über 50-Jährige hat Premiere in Langenfeld

LANGENFELD Eine regionale Seniorenmesse „50-Plus – Freude am Leben“ hat am Wochenende 3./4. November Premiere in Langenfeld.

So wie zuvor schon in Ratingen und in Erkrath präsentieren sich dann in der Schützenhalle Richrath nach Angaben von Organisator Helmut Schmitz rund 40 regionale Unternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Studios und Praxen, Kliniken und Einrichtungen. Der Eintritt ist frei.

Angekündigt sind Informationen, Tipps und Anregungen vor allem für die 49- bis 65 Jährigen, aber auch Jüngere und Ältere. Der Themenbogen reiche von Gesundheit und Ernährung, über Freizeit, Sport, Wellness, Wohnen und Einrichten bis hin zu Pflege, Recht, Vorsorge und finanzielle Sicherheit.

Die Firmen und Dienstleister beraten laut Schmitz persönlich und individuell, es stehen aber auch an beiden Tagen diverse Fachvorträge etwa von Ärzten, Heilpraktikern, Rechtsanwälten oder Vertretern von Hilfsdiensten auf dem Programm.

3. und 4. November, 11 bis 17 Uhr, Schützenhalle Richrath, Kaiserstraße 60. Der Eintritt ist frei.

(mei)