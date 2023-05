Langenfeld Am Wasserski-Gelände: Mercedes brennt aus

Gegen 3.50 Uhr ist ein Anwohner der Wasserski-Anlage an der Baumberger Straße von einem lauten Knall geweckt worden. Als er nachschaute, sah er, dass ein auf dem Parkplatz an der Straße auf Höhe der Hausnummer 88 abgestellter Mercedes-Geländewagen in Flammen stand. Der Mann alarmierte die Feuerwehr. Die konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass der Mercedes (Typ G-Klasse) vollständig ausbrannte. Die Polizei leitete noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache ein. Sie geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Eine erste Fahndung blieb ergebnislos. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer in der Nacht zu Dienstag, 9. Mai, rund um die angegebene Zeit verdächtige Personen im Bereich der Baumberger Straße beziehungsweise am Wasserski-Gelände beobachtet hat, möge sich melden. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.