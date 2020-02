Langenfeld : „Mein Lohn sind lachende Kinderaugen“

Langenfeld Der Langenfelder Ruheständler Franz Josef Handwerker will in Uganda ein Kinderdorf errichten – mithilfe von Spenden.

Handwerker Ich habe Ende der 80er Jahre mal in Abuja in Nigeria gearbeitet und was ich dort gesehen und erlebt habe, das hat mein Leben beeinflusst – aber positiv, denn ich habe danach das Leben ganz anders gesehen. Die Menschen in Europa wissen doch gar nicht, wie gut es ihnen geht... Was ich in Nigeria gesehen habe, das war schwer zu verkraften. Angefangen von Toten am Straßenrand, die schon Tage dort lagen, bis zu fast verhungerten Kindern. Diese Bilder habe ich bis zum heutigen Tag nicht vergessen, sie sind immer gegenwärtig. So beschloss ich, wenn ich was älter bin, in dieser Sache ‚was Krasses’ zu machen. Im Juni 2011 sah ich in Deutschland im Fernsehen Berichte von Lagern in Kenia, wo tausende Kinder im Monat verhungert sind. Ich war erschüttert und die Bilder von Nigeria kamen wieder in den Sinn. Ich gründete bei Facebook eine Gruppe, um Kindern in Afrika zu helfen. In dieser Gruppe waren sehr viele von Uganda, darüber knüpfte ich Kontakt zur einer Frau aus Deutschland, die schon lange dort in Kampala tätig ist, so dass ich am 10. Dezember 2011 das erste Mal nach Kampala ging und mit Kindern das Weihnachtsfest feierte.