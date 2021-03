Umweltschutz in Langenfeld

Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Langenfeld, hat die ersten beiden Flaschen an Andrea Krieger übergeben. Foto: Stadt Langenfeld

Langenfeld Die Umweltberatung der Verbraucherzentrale Langenfeld hat gemeinsam mit dem Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim am Tag des Wassers dazu aufgerufen, mehr Leitungswasser zu trinken.

(og) Für den Umstieg von Mineral- auf Leitungswasser stellen die Umweltberatung und das Verbandswasserwerk 20 hochwertige Mehrwegflaschen für Tester, um den Umstieg auch unterwegs möglich zu machen. Die Ergebnisse und Erfahrungsberichte werden in einem gemeinsamen Auswertungsgespräch am 20. April vorgestellt. Info unter Tel. 02173 8492521 oder an langenfeld.umwelt@verbraucherzentrale.nrw.