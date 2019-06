Langenfeld : Kreis Mettmann stärkt die Verbraucherzentrale

Mehr Personal bei der Verbraucherzentrale in Langenfeld: Astrid Mühlenbrock (l.) und Constanze Niepenberg unterstützen Andreas Nawe. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die beiden Beratungsstellen erhalten je eine weitere Stelle. Langenfeld ist beschlossen, Velbert folgt.

Seit Andreas Nawe die Leitung der Verbraucherzentrale (VZ) am Konrad-Adenauer-Platz vor etwa einem Jahr übernommen hat, leitet er so zu sagen sich selbst. Rund 4300 Fälle im Jahr hat er bearbeitet und das nicht nur für Langenfelder Bürger. Zuständig ist die VZ Langenfeld auch für die Städte Hilden, Monheim, Haan und Erkrath (Südkreis). Jetzt hat der Jurist Nawe endlich Verstärkung bekommen. Astrid Mühlenbrock und Constanze Niepenberg, die beide über viel Erfahrung im Verbraucherschutz verfügen, teilen sich eine Stelle. Sie wollen sich verstärkt um Aktionen in den Bereichen Umwelt und Energie (Mühlenbrock) und Rechtsberatung bei Verträgen (Niepenberg) kümmern.

40.500 Euro pro Jahr wird der Kreis zur Finanzierung der neuen Stelle zahlen. Der zusätzliche Zuschuss vom Land ist bereits beantragt. „Das Land ist sehr daran interessiert, die Beratungs- und Präventionsangebote der Verbraucherzentralen auszuweiten“, sagt Susanne Voss, Regionalstellenleiterin der VZ. Für die Verbraucherzentrale Velbert wird es demnächst eine ähnliche Erweiterung geben, kündigt Landrat Thomas Hendele an. Der Beschluss im Fachausschuss sei schon gefallen, ergänzt Kreisdirektor Nils Hanheide. Die VZ Velbert (Nordkreis) ist zuständig für Mettmann, Wülfrath, Ratingen und Heiligenhaus.

Info Was Langenfeld für Verbraucherschutz zahlt Personal- und Sachkosten 85.000 Euro Personal- und Sachkosten. Dabei wird nicht unterschieden zwischen Sach- und Personalkosten; letztere betragen aber etwa Zweidrittel der Kosten Rechtsberatung 4.500 Euro Personalkosten (neu seit 2019) Energieberatung 23.000 Euro (Sach- und Personalkosten wie oben) Gesamt 112.500 Euro/Jahr

„Jetzt ist Schluss mit Beratung am Tresen“, beschreibt Nawe die Vorteile der Personalaufstockung. Jetzt könne man sich mit Ratsuchenden in den Besprechungsraum zurückziehen und zugleich sei der Eingangs- und Informationsbereich besetzt. Die Erreichbarkeit via Telefon, E-Mail und auch persönlich sei wieder gewährleistet. Darüber hinaus sieht er nun auch die Chance, mit Aktionen auch in die anderen Städte zu gehen, etwa eine Sprechstunde in Haan anzubieten. „So können wir mehr Präsenz zeigen“, sagt er, „Vorträge anbieten und Veranstaltungen organisieren“.

Die beiden Frauen haben bereits Ideen gesammelt. Niepenberg hat einen Markt-Check in Handyläden durchgeführt und setzt sich dafür ein, dass im Laden geschlossene Handyverträge widerrufbar sind. Mühlenbrock plant, gemeinsam mit Monheims stellvertretender Bürgermeisterin Laura Töpfer Food-Share-Projekte voranzubringen, etwa über Tafeln oder wie in Langenfeld gemeinsam mit der Aktion „Die Tüte“ vom Sozialdienst katholischer Frauen.