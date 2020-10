Diamant-Hochzeit in Langenfeld : „Mehr als Händchenhalten lief nicht“

Info

Was Sich gegenseitig Freiräume einzuräumen ist wichtig, betont Gisela Springfeld.

Wie Sie ist häufiger mit ihren Freundinnen alleine weggefahren, und auch gekegelt wird bis heute separat: „Er in seinem Männerklub und ich im Frauenklub. So hat man sich am Abend auch wieder etwas Neues zu erzählen.“

Gemeinsame Hobbys zu pflegen wie Singen oder Reisen gehört ebenfalls zu den guten Voraussetzungne für eine lange Ehe, findet Oskar Springfeld.