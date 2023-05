Berufsorientierungsbörse Langenfeld Mehr als 2500 Schüler aus der Region suchen den richtigen Job

Langenfeld · Über 2500 Schüler aus dem Rheinland besuchen am Mittwoch die Berufsorientierungsbörse (BOB) in der Langenfelder Stadthalle. An weit über 170 Ständen buhlen die Unternehmen der Region um die Aufmerksamkeit der Schüler.

24.05.2023, 17:01 Uhr

Hannah Bayer von der Tierklinik (l.) erläuterte Leonie und Linda (v.l.) die vielen Berufsfelder der Klinik. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Cristina Segovia Buendía

Wer heutzutage Beachtung finden will, muss auffallen: Mit einfachen Broschüren und Werbegeschenken gelingt das schon lange nicht mehr. Das wissen auch die hiesigen Unternehmen, die mittlerweile immer stärker die Werbetrommel rühren müssen, um geeignetes Personal für sich zu finden. Auf der Berufsorientierungsbörse (BOB) in Langenfeld wurde das besonders deutich. Wer nicht schon mit einem vorgefertigten Plan ankam, schaute sich erstmal nach Aktionen um.