Sass am Markt in Langenfeld Mega Ärger im Rathaus wegen kaputter Parkdeck-Lifte

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Langenfeld mbH ist zwar Pächter der Parkfläche auf dem „Sass am Markt“ – auf den Zustand der Fahrstühle in dem Shopping-Center hat sie nach eigenen Angaben aber keinen direkten Einfluss. „Wir sind selbst massiv verärgert über die defekten Aufzüge, haben aber keine rechtlichen oder vertraglichen Interventionsmöglichkeiten“, sagte der zuständige städtische Dezernent und SEG-Geschäftsführer Thomas Küppers am Donnerstag.