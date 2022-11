Meerestag in der Langenfelder Wasserburg : Wissenswertes über Haie und Co.

Langenfeld Beim Meerestag in der Wasserburg waren jetzt mehr als 50 Kinder zu Gast, um spannendes über das Meer und seine Bewohner zu erfahren. Aber auch der Schutz von Gewässern war Thema.

In der Wasserburg Haus Graven in Wiescheid drehte sich jetzt erneut alles um das Meer und seine Bewohner. Bereits zum zweiten Mal waren die Meeresschützer und Haiexperten von ElasmOcean und die Verbraucherzentrale zu Besuch in der Wasserburg. Sie brachten allerhand spannende Materialien und noch viel mehr Wissen mit. Mehr als 50 Kinder konnten in Kleingruppen mit Namen wie „Octopus“, „Nemo“ oder „Hammerhai“ an drei Stationen spielerisch viel Wissenswertes über Ozeane und deren Bewohner erfahren.