Langenfeld : Zweiter Meerestag in der Wasserburg Haus Graven

Langenfeld Hai-Liebhaber und Meeresschützer aufgepasst: Am Samstag, 12. November, stehen die Tiere und Pflanzen des Meeres auf dem Programm in der Wasserburg Haus Graven.

An diesem Tag dreht sich im Bildungszentrum für Klimaschutz und Umwelt in der Wasserburg alles um das Thema Haie und den Ozean. Vor Ort sind die Meeresschützer und Haiexperten von „ElasmOcean e.V.“. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW sorgen sie für ein abwechslungsreiches Programm für alle interessierten Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Gemeinsam werden viele Fragen rund um die Ozeane und deren Schutz beantwortet: Wie funktioniert das Ökosystem Meer? Welche Hai-Arten gibt es und warum haben Haie so unterschiedliche Gebisse? Wie kommt Plastik in das Meer und was stellt es dort an? Wie funktioniert „Fischerei“?