Langenfeld ehrt Sportler Sportlerehrung: Stadt bittet um Vorschläge

(og) Das teilt die Stadt Langenfeld mit. Sportvereine, aber auch Schulen werden gebeten, Meldungen für die in Frage kommenden Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften bis zum 9. Dezember dem Referat Schule und Sport zukommen zu lassen. Voraussetzung für eine Ehrung sind unter anderem vordere Plätze bei Westdeutschen, Deutschen oder Internationalen Meisterschaften eines ordentlichen Fachverbandes des LSB oder DOSB. Ehrenmedaillen in Gold, Silber und Bronze sowie der Urkunden sollen an Sportlerinnen und Sportler, die einem Langenfelder Sportverein angehören, und/oder Bürger der Stadt Langenfeld sind, vergeben werden. So können auch Sportler mit einer „externen“ Vereinszugehörigkeit geehrt werden.