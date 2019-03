Langenfeld : Mautpfad bekommt festen Seitenstreifen und Gehweg

LANGENFELD (mei) Obwohl es sein Name nahelegen könnte, muss beim Passieren des Mautpfads niemand etwas bezahlen. Allerdings ist der Zustand des in Immigrath am Feldrand gelegenen Sträßchens mit einem unbefestigten Seitenstreifen auch nicht so, dass man dort entlang schlendern möchte.

Das soll sich bald ändern. Noch in diesem Jahr wird dort der Seitenstreifen asphaltiert und zusätzlich auf etwa 20 Meter Länge ein Gehweg angelegt. Im Bau- und Verkehrsausschuss stellten die Stadtpolitiker auf einen Antrag der CDU hin hierfür ohne Gegenstimmen 60.000 Euro im Haushalt bereit.

(mei)