Nachfolger von Andrea Meybom : Mathias Brach führt jetzt die CDU Berghausen

LANGENFELD Die CDU Berghausen hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Jahresversammlung wählten die Mitglieder im Seehaus des Wasserski-Zentrums einstimmig Mathias Brach an die Spitze des Ortsverbandes.

Der 33-jährige Verwaltungsbeamte folgt damit Andrea Meybom ins Amt, die seit zwölf Jahren die CDU Berghausen führte und für den Vorsitz nicht mehr kandidierte. Politisch hat Brach bereits zuvor als Co-Vorsitzender der Jungen Union und stellvertretender Schatzmeister der CDU Langenfeld Erfahrung gesammelt. Stellvertretende Vorsitzende sind Ludwig Sühs und Fabian Sträßer, Schatzmeister Jürgen Öxmann, Geschäftsführer Dominic Mueller, Schriftführerin Andrea Friedensdorf. Im Rückblick erinnerte Andrea Meybom an hohe Investitionen in den Ortsteil, vor allem ins Neubaugebiet um Rewe, ebenso an die städtebauliche Rahmenplanung, den bevorstehenden Bau eines Lärmschutzwalls sowie an den geplanten Aufzug am Berghausener S-Bahnhof. Ratskandidaten der CDU Berghausen sollen Brach und Mueller sein.