Innenstadt : Markthallenumbau startet im Januar

Langenfeld Wegen der Corona-Krise gibt es Lieferengpässe bei den Bodenfliesen. Für die Realisierung des Wintergartens müssen noch technische Fragen geklärt werden.

Abgebaut wird die Bar samt Umrandung mit Holztischen in der Mitte. Ob die stattdessen geplante Empore mit einer Wendeltreppe oder einem gläsernen Aufzug erreichbar sein wird, müsse aber noch entschieden werden. Bautechnisch sei beides kein Problem, berichtet der Verwalter. Der Eigentümer müsse jedoch noch sagen, in welcher Form sie komme. „Am Mittwoch erfahre ich, ob die Planung so umgesetzt werden kann“, vertröstet er.

Auch die Leerstände würden bald der Vergangenheit angehören: „Wir sind in der Nachvermietung und haben gerade Verträge mit einem Anbieter für türkische Küche und einem Wirt, der ,Alles rund ums Hähnchen’ anbietet abgeschlossen“, sagt er. In der Abschlussphase befänden sich die Gespräche mit Gastwirten für Italienische Spezialitäten und Belgische Pommes. Eine Bäckerei sei ebenfalls angefragt.

„Die Stadt wartet ungeduldig auf den Bauantrag“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. „Wir halten den Umbau für dringend notwendig.“ Man habe die Hausaufgaben gemacht und die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um das Herzstück in der Innenstadt nach vorne zu bringen. Für die Pläne der Markthallen GmbH hat die Politik den Bebauungsplan geändert und einem Wintergarten zugestimmt. Jetzt müsse das Architekturbüro tätig werden, damit der Innenbereich und die Fassade umgestaltet werden könnten und der Wintergarten komme. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung werde „die Situation der Markthalle zunehmend kritisch“. Im beauftragten Architekturbüro IFS ArchiDesign in Köln war gestern auf Anfrage niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Auch für die verbliebenen Gastronomen wäre die baldige Renovierung ein Lichtblick. Deren wirtschaftliche Lage ist seit Monaten aufgrund der Corona-Krise schwierig, die Umsätze sind in den Langenfelder Lokalen insgesamt rückläufig. . Die Stadtverwaltung hatte kürzlich zu einem Runden Tisch eingeladen. So haben zwar einzelne Betriebe „auskömmliche Lösungen“ gefunden, wie mit der Krise umzugehen sei, „insgesamt bleibt die Lage aber angespannt“, sagt Stadtsprecher Andreas Voss. Mit den bevorstehenden Wintermonaten nehme die Sorge zu, dass Gäste ausbleiben. So würden beispielsweise bereits Weihnachtsfeiern in Gaststätten storniert