Langenfeld Gastronomie Markthalle: Peperoni und Sam’s sind zu

Für Bedri Limani vom Eiscafé Aurora ist naturgemäß das Wetter der wichtigste Frequenzbringer. Lacht die Sonne, ist die Terrasse voll. Lediglich im Winter sei er mehr auf die Laufkundschaft durch die anderen Markthallen-Lokale angewiesen. Nach unzähligen Beschwerden in der Vergangenheit über kaputte Aufzüge und WCs, die Klimaanlage und die Lüftung sorgt bei ihm die Terrassenaufteilung für Unmut. Das Eiscafé hatte sich mit Einverständnis des Döner-Betreibers über die gesamte Längsseite der Markthalle ausgedehnt. Vor einigen Wochen habe er ein Schreiben des Vermieters erhalten, wonach er sich mit seiner Bestuhlung wieder hinter die vertraglich vereinbarte Grenze zurückziehen solle. Limani ärgert sich, dass die mündlichen Absprachen nicht mehr gelten. Und der Grieche, der die ehemaligen Räume des Kerkini beziehen wolle, schiebe ständig seine Neueröffnung auf. Jetzt sei von Oktober die Rede. Auch die Abluftanlage laufe nicht zufriedenstellend. Kunden beklagten sich über den Fischgeruch, der sich in den Kleidern einniste. So blieben der Markthalle jetzt Arbeitnehmer in ihrer Mittagspause fern, weil sie am Arbeitsplatz keine üblen Gerüche verbreiten wollten.