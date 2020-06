Langenfeld : Hängepartie in der Markthalle

Die Markthalle ist in keinem guten zustand. Händler warten auf Infos von der Verwaltung. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In Langenfelds bekanntestem Imbisscenter läuft es nicht rund. Corona und die Ungewissheit über den geplanten Umbau verunsichern Händler. Infos vom Verwalter gibt es bis jetzt nicht.

Die Corona-Krise bringt manchen Missstand noch deutlicher zum Vorschein. Den der Markthalle in Langenfeld zum Beispiel. Wer den Pfeilen, die am Boden die vorgeschriebene Laufrichtung markieren, folgt, tritt irgendwie ins Leere. Der Stand des Stadtbäckers rechts neben dem Eingang – leer. Nur tageweise bis 14 Uhr geöffnet. Peperoni, wo mittags die Gäste für eine Mahlzeit anstehen, ist ab 16 Uhr ebenfalls verwaist. Dahinter: ein Bretterverschlag – Leerstand seit einem Jahr. Fisch Junk hält sich mit reduziertem Angebot wacker, serviert auch draußen. Dort hat auch Anke Parpantonelis ihre Tische aufgestellt. Ihr Geschäft mit Burgern läuft – auch in Coronazeiten. Es ist von außen zu betreten, ebenso wie die Eisdiele Aurora von Bedri Limani. Dort sind die Plätze auf der Terrasse beliebt. Der Türke öffnet aktuell gar nicht. Und der zweite Leerstand ist ebenfalls nicht neu gefüllt. Innen halten nur der Thai-Imbiss und der Fischstand bis zum Abend durch.

Dabei versprechen die Pläne, die der Betreiber – die Markthalle Langenfeld GmbH mit Karsten Mazanneck als Verwalter – vorlegt, Großartiges für die Halle in sehr prominenter Innenstadtlage. Der Platz in der Mitte soll mit Wendeltreppe oder gläsernem Aufzug zu einer Empore attraktiver gestaltet werden. Neue Böden, so hat es die Markt-Gesellschaft im Januar angekündigt, sollen verlegt, Sozialräume eingerichtet und die Treppenhäuser renoviert werden.

Info Stadt legt Pläne für den Wintergarten aus Was Bürgerbeteiligung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „I-67 Marktplatz“. Die Planung ist Grundlage für die Sanierung und Erweiterung der Markthalle an der Solinger Straße. Wann Ab dem 23. Juni. Aufgrund der Pandemie wird auf eine Präsenzveranstaltung im Rathaus verzichtet. Bürger sind eingeladen, sich im Internet unter www.langenfeld.de/stadtplanung oder nach Terminvereinbarung im Referat Stadtplanung und Denkmalschutz über die Planung zu informieren. Bis zum 24. Juli können sie zu der Bebauungsplanänderung Stellung nehmen. Wo Referat Stadtplanung und Denkmalschutz, Konrad-Adenauer-Platz 1, oder per E-Mail an stadtplanung@langenfeld.de

Seit Karsten Mazanneck die Hallenverwaltung 2019 vom Insolvenzverwalter übernommen hat, ist vor Ort aber noch nicht viel passiert. Die Verunsicherung der Händler ist groß. „Wir wissen nicht, was passieren wird und wie wir planen sollen“, sagt Reza Kameneh vom Peperoni. „Wir werden die Läden während des Umbaus schließen müssen. Aber wir erhalten keine Infos“, klagt er und befindet sich damit in guter Gesellschaft. Auch der Inhaber des Thai-Imbiss und des Fischstands würde sich wünschen, als Mieter besser informiert und einbezogen zu werden, sagt er an die Adresse der Hallenverwaltung. Genannt werden möchte er nicht.

Die Stadt hingegen hat ihre Hausaufgaben gemacht, um das Herzstück der Innenstadt nach vorn zu bringen. Für die Pläne der Markthallen GmbH ändert sie den Bebauungsplan. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Änderung und damit dem geplanten Anbau eines Wintergartens jetzt zugestimmt. Gebaut werden darf danach bis zum Pflasterring auf dem Marktplatz, erläutert Stadtplaner Stephan Anhalt. Das Planverfahren mit öffentlicher Auslegung der Pläne (Infobox) sei eingeleitet. Die Stadt sei bereit die notwendige Fläche an die Markthalle Langenfeld GmbH zu verkaufen. Wann das sein wird? Von Verwalter Karsten Marzannek gibt es keine Antworten.

„Die Lage der Markthalle ist schwierig“, formuliert es Langenfelds City-Manager Jan Christoph Zimmermann diplomatisch. Er wertet es als Durststrecke vor dem Umbau, gekoppelt mit der Corona-Krise. Doch auch die Stadtverwaltung wünscht sich dringend, dass es mit dem Umbau der Halle zu einem attraktiven Mittelpunkt endlich vorangeht. Konkretes sagen kann er aber auch nicht.