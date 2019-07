Zum Ferienstart : Markthändler verteilen 6000 Taschen

Langenfeld Die Beutel sind diesmal in Frankreich-Farben. Grund: 50 Jahre Partnerschaft mit Senlis.

Zum Ferienstart verschenken Langenfelds Wochenmarkthändler am Freitag, 12. Juli, neue Einkaufstaschen. Die Mehrwegbeutel sind diesmal in den Farben Frankreichs – anlässlich des 50-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit Senlis. Einige Exemplare übergab Bürgermeister Frank Schneider kürzlich in Senlis.