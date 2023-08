Langenfeld Schützenfest Marcin Lubczynski ist neuer König der Reusrather Schützen

Um 18 Uhr fanden sich dann die Schützen zur Krönungsandacht in der Kirche St. Barbara ein, wo dem scheidenden König die Kette abgenommen, seine Plakette auf dem Altar geweiht und das Hoheitszeichen anschließend dem neuen König umgelegt wurde. „Die alte Kette liegt in einem Banktresor, die neue wiegt mittlerweile auch schon sechs, sieben Kilogramm“, so Meschkewitz. „Die Krönung ist ein Ereignis, das man nicht missen möchte – wenn man aus der Kirche tritt, das ist schon ergreifend.“