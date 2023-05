Langenfeld Kriminalität Exhibitionist entblößt sich vor Seniorin

Langenfeld · (elm) Am Samstagnachmittag hat sich ein Exhibitionist einer 72-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall. Gegen 17.30 Uhr ging die Seniorin mit ihrem Hund auf der Trompeter Straße in Richtung Leichlingen spazieren, als sie von einem Radfahrer überholt wurde.

30.05.2023, 17:22 Uhr

Die Polizei Mettmann sucht Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wie sich der Exhibitionist entblößt hat. Foto: Polizei Mettmann/Jochen Tack

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff