Missglückter Löschversuch in Langenfeld Mann durch Fettexplosion schwer verletzt

Langenfeld · In Langenfeld hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Bei einer Fettexplosion in einem Mehrfamilienhaus hat ein Mann schwere Brandverletzungen erlitten. Mit einem Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

26.12.2022, 17:18 Uhr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Das berichtete die Feuerwehr Langenfeld am Montag. Der Mann hatte versucht, in der Küche brennendes Fett für ein Fondue mit Wasser abzulöschen. Dabei kam es zu der Explosion mit anschließendem Küchenbrand. Die Wohnung konnte anschließend nicht mehr genutzt werden. Die Feuerwehr appellierte an die Bevölkerung, einen Fettbrand niemals mit Wasser zu löschen. Die große Hitze sorge für ein explosionsartiges Verdampfen des Wassers. Die Fettteilchen könnten sich anschließend entzünden und einen Feuerball bilden, sagte ein Sprecher. „Der brennende Topf sollte immer mit einem Deckel oder einer Löschdecke verschlossen werden.“ Kommt es in der Küche zu einem Fettbrand, ist allerdings ein Fettbrandlöscher die beste Lösung. Er sieht aus wie eine Sprühdose und ist damit besonders handlich. Wichtig: Der Feuerlöscher sollte für die Brandklassen ABF ausgewiesen sein, wobei F für Brände von Speiseölen und -fetten steht. Brandklasse A eignet sich übrigens bei Bränden fester Materialien wie Holz und Textilien, B bei Bränden von flüssigen Stoffen wie etwa Lacken. Mit einem kleinen Löscher kommt man aber nicht weit, wenn der Weihnachtsbaum oder der Teppich in Brand geraten. Für solche Fälle rät die Aktion „Das sichere Haus“ zu einem größeren Schaumlöscher, ebenfalls mit ABF ausgewiesen. Doch woran erkennt man einen guten Feuerlöscher? Die Aktion DSH rät von Billigprodukten ab. Denn bei ihnen sei die Wurfweite manchmal sehr kurz, wodurch sich Brände schlecht aus der Distanz löschen lassen. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass auf dem Feuerlöscher „DIN EN 3“ aufgedruckt ist und er das CE-Zeichen trägt. Übrigens: Dass Feuerlöscher stets dieselbe Farbe haben, ist kein Zufall. Das Feuerwehrrot RAL 3000 ist ebenfalls ein Zeichen für einen zugelassenen Löscher.

(felt/dpa)