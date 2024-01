Übergriff auf Langenfelderin Mann belästigt 22-Jährige im Bus 206

(og) Am Freitagvormittag (19. Januar) wurde eine junge Frau von einem unbekannten Täter sexuell belästigt, während sie mit einem Bus von Leverkusen-Opladen nach Langenfeld fuhr. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, ist die 22-jährige Langenfelderin gegen 10.40 Uhr an der Haltestelle „Opladen Bahnhof“ in die Buslinie 206 Richtung Langenfeld eingestiegen und setzte sich in die Mitte des Busses, als wenige Minuten später ein fremder Mann den freien Platz neben ihr einnahm. Daraufhin berührte er sie in schamverletzender Weise und stimulierte sich zugleich im Intimbereich. Als die junge Frau nach etwa zehn Minuten beabsichtigte, den Bus an der Haltestelle „Langenfeld S“ zu verlassen und bis zur Halteposition im Gang des Busses stand, wandte er sich zu ihr um und berührte sie erneut auf unsittliche Art. Gegen 11.10 Uhr stieg die junge Frau am Langenfelder S-Bahnhof aus. Die 22-Jährige erstattete Anzeige gegen den Mann und kann ihn wie folgt beschreiben: Er soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein, kräftig. Sein Aussehen beschreibt sie als mitteleuropäisch. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer hellen Jeans. Der Mann hat eine Glatze. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen in der Buslinie 206 machen oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich bei der Polizei in Langenfeld telefonisch unter 02173 288-6310 zu melden.