Langenfeld Gewalt gegen Polizei Mann attackiert Polizeiwache mit einer Axt

(og) Die Tür zur Polizeiwache an der Solinger Straße ist zerfetzt. Flatterband schützt die „Baustelle“. Das Ergebnis eines Axt-angriffs. Wie die Polizei mitteilt, hat am Dienstag, kurz vor 14 Uhr, ein 26-jähriger Langenfelder versucht, sich mit der Axt den Zutritt zur Wache zu erstreiten. Er hat mit voller Kraft auf die Tür eingeschlagen. Zutritt konnte er sich damit nicht verschaffen, berichtet Polizeisprecher Daniel Uebber. Innerhalb weniger Minuten haben die Beamten den Mann gestellt, der sich dann widerstandslos abführen ließ. Was mit ihm nun geschehen wird, sei noch offen. Gegebenfalls werde er in die Psychiatrie eingewiesen. Während des Vorfalls, so berichtet die Polizei, hätten sich nur Mitarbeiter der Polizei im Eingangsbereich der Wache aufgehalten.