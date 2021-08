Nachruf : Ehrenbürger Manfred Stuckmann (82) ist tot

Langenfeld Den Mundartfreund, Karnevalisten und CDU-Politiker zeichnete seine bedinungslose Liebe zu seiner Heimatstadt Langenfeld aus. Und er schaffte es immer, die Menschen für seine Projekte zu begeistern.

(elm) Eine traurige Nachricht hat die Stadt Langenfeld am Sonntag erreicht: Ehrenbürger Manfred Stuckmann ist am Sonntagmorgen im Alter von 82 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. „Mit ihm verliert unsere Stadt einen Menschen, der Langenfeld wie kaum ein Zweiter geprägt hat“, erklärt Bürgermeister Frank Schneider. Es gebe kaum einen Verein oder eine Organisation, in der Manfred Stuckmann nicht Mitbegründer, Mitglied, Vorstandsmitglied, Vorsitzender, Präsident oder Ehrenvorsitzender war. Er habe zweifellos der Langenfelder Vereinslandschaft und vor allem dem Brauchtum seinen Stempel aufgedrückt. Als rheinische Frohnatur lag ihm der Karneval im Blut, den er über Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltete, so Schneider. Auch das Langenfelder Stadtfest gehe wie so viele Veranstaltungen auf seine Initiative zurück. Ebenso lagen ihm die Pflege der rheinischen Mundart, speziell die in Langenfeld gesprochenen Formen des „Platt“, am Herzen. Sie spiegelten sich auch in zahlreichen Liedern und Theaterstücken aus seiner Feder wider. So habe auch die Stadtgeschichte dank ihm unzählige Anekdoten und „Verzällcher“ zu bieten. „Langenfeld wäre ohne Manfred Stuckmann heute nicht die liebenswerte Stadt, in der wir leben. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir uns unserer Identität bewusst sind“, so der Bürgermeister weiter.