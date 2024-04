Zirkus Mimasa in Langenfeld Manege frei für kleine Stars

Mailin (10) hängt da in luftiger Höhe am Trapez kopfüber im so genannten „Vogelnest“. Sie ist mega stolz auf ihre Leistung, die jeden Laien in Staunen versetzt. Denn Mailin ist keine geborene Zirkuskünstlerin. Sie hat gerade mal drei Tage für die Vorführung im Kinder-Zirkus Mimasa geübt. Der Zirkus steht mit seinem funkelnagelneuen Zelt seit Dienstag auf der Wiese im Freizeitpark und heißt Mädchen und Jungen von sechs bis 14 Jahre willkommen. Sie dürfen in der letzten Osterferien-Woche mal die so viel beschriebene Zirkusluft schnuppern. Das heißt: Sie stehen selbst in der Manege mit der passenden Musik, zeigen Kunststücke mit dem Hula-Hoop, zaubern, hantieren mit Feuer und führen Clowns-Sketche vor.