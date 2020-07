Erste Hilfe : Malteser starten Erste-Hilfe-Kursus

Im Erste-Hilfe-Kursus des Malteser-Hilfsdiensts in Langenfeld zeigt Ausbilder Friedhelm Vater das Anlegen eines Druckverbands. Foto: Malteser Langenfeld

Langenfeld Einen Erste-Hilfe-Grundkursus starten die Langenfelder Malteser am Dienstag, 18. August. „Die Teilnehmer erfahren, was zu tun ist, wenn sich die Freundin in der Disco den Fuß verknackst“, sagt Geschäftsstellenleiter Christian Nitz.

„Oder wenn die Mutter mit dem Küchenmesser abrutscht.“ Auch wenn sich der Arbeitskollege die Hand in der Autotür einklemmt oder der Bruder im frisch geputzten Treppenhaus stürzt, sei Erste Hilfe gefragt. „Täglich kommt es zu Unfällen im Haushalt, am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr“, sagt Nitz und kündigt den näcshten Erste-Hilfe-Kursus an. Der Grundkurs startet am 18. August um 9 (bis 17) Uhr in der Stadtgeschäftsstelle der Malteser in Langenfeld, Karlstraße 3.

Ein Kurs so teilt Nitz mit, umfasst neun Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist für alle geeignet, die wissen möchten, wie sie im Notfall richtig helfen – auch für Fahrschüler, Betriebshelfer oder Übungsleiter. Die Kosten betragen 65 Euro/Person. Sofern Unternehmen die Ausbildung für ihre Mitarbeiter benötigen, werden Kosten von der Berufsgenossenschaft übernommen.