Langenfeld : Malteser schulen Eltern für Notfälle mit Kindern

Auch das richtige Verbinden wird gelehrt. Foto: RP/MICHAEL DE CLERQUE - LANGENFELD/

Langenfeld Am Samstag bieten die Malteser in der Geschäftsstelle, Karlstraße 3, einen Erste-Hilfe-Kursus an, der Notfallsituationen bei Kindern in den Mittelpunkt stellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Denn oft kann Schlimmeres nur vermieden werden, wenn Eltern oder Babysitter schnell reagieren. Neben dem Trainieren von richtigem Verhalten in Notsituationen geht es auch um die Sensibilisierung für Gefahren und die Vermeidung von Kinderunfällen im Haushalt. Kosten: 45 Euro, Anmeldung unter www.malteser-langenfeld.de

(elm)