Langenfeld Malteser machen „Türen auf mit der Maus“

Die Türen des Malteser-Einsatzzentrums an der Industriestraße 88 öffnen am Dienstag, 3. Oktober, in zwei Zeitfenstern, von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Malteser präsentieren ihre ehrenamtliche Arbeit im Katastrophenschutz und Sanitätsdienst in einer neuen, aufregenden und kindergerechten Form. Mit dem Ziel, Kinder für soziale Themen zu begeistern und vielleicht sogar zu inspirieren, sich später selbst im Ehrenamt zu engagieren.