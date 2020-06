Neuanschaffung : Malteser haben ein neues Fahrzeug

Langenfeld Der Langenfelder Hilfsdienst hat einen Sprinter zu einem Notfallkrankenwagen aufgerüstet. „Unsere ehrenamtlichen Helfer haben engagiert Hand angelegt“, sagt Malteser-Ortschef Christian Nitz. „Sie haben die neuen Medizinprodukte eingeräumt, zudem die alte Beklebung entfernt und das Fahrzeug vom Lack her aufbereitet.“

(mei) Die Malteser haben einen neuen Notfallkrankenwagen. Der sechs Jahre alte Mercedes Sprinter mit dem Namen „Johannes Langenfeld KTW-B 1“ ist nach Angaben von Dienststellenleiter Christian Nitz für die Arbeit der Ehrenamtlichen dringend nötig. „Wir mussten den Vorgänger nach mehr als 15 Jahren Dienst am Nächsten aus dem Betrieb nehmen.“

Der Sprinter verfügt laut Nitz über die für den Krankentransport und Notfalleinsatz relevante Ausstattung sowie die entsprechenden medizinischen Geräte. „Um mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen schnell an der Einsatzstelle eintreffen zu können, sorgt ein starker Turbodiesel mit Automatikgetriebe für den nötigen Antrieb.“ Doch vor dem ersten Einsatz bei den Maltesern sei viel Vorarbeit nötig gewesen.

„Unsere ehrenamtlichen Helfer haben engagiert Hand angelegt“, sagt der Malteser-Ortschef. „Sie haben die neuen Medizinprodukte eingeräumt, zudem die alte Beklebung entfernt und das Fahrzeug vom Lack her aufbereitet, bevor eine Fachfirma mit Klebefolie das Malteser-Design für Einsatzfahrzeuge anbrachte. Alle medizinischen Geräte an Bord wie Defibrillator/EKG, Absaugvorrichtung, Fahrtrage und sonstige Notfallausstattung sind Nitz zufolge jetzt wieder auf dem neuesten technischen Stand. „Gleiches gilt für die komplette technische Ausrüstung, wie etwa Digitalfunk und Datenbox zur Übertragung der Einsatzdaten von der Leitstelle direkt in das moderne Navigationsgerät.“