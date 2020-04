Langenfeld : Malermeister trägt auch helles Schwarz auf

Langenfeld Bernd Ritzdorf kennt sich mit Farben aus. Der neue Trend ist sehr dunkel und elegant.

Danach würde sich der Osterhase alle Pfoten lecken. Maler-Meister Bernd Ritzdorf stehen eine viertel Million Farbtöne zur Verfügung, unter denen seine Kunden aussuchen können. Und trotzdem wählen 90 Prozent Weiß- oder doch zumindest sehr helle Töne. Allenfalls Hellgrau. „Faustregel: je älter, je weißer”, sagt der Experte. Dennoch heißt die derzeitige Trendfarbe „Schwarz”. Wer mutig und modern ist, gibt seinem Raum Weite durch eine schwarze Teilfläche. „Nicht kohlrabenschwarz, sondern braun- oder blaustichig”, sagt Ritzdorf. Und auch nicht ein komplettes Zimmer der Düsternis. „Dann fühlt man sich ja wie in einer Höhle”, warnt er. Aber eine einzelne Wand mit weißen Bilderrahmen oder Regalen und pastelligen Möbeln davor, könne sehr elegant wirken. „Es gibt 30 bis 40 Schwarztöne”, erklärt der Kenner. Alle abgemischt per Computer. Darunter – man höre und staune: sogar ein helles Schwarz.

Der Umgang mit Farben hat ihm schon immer größte Freude gemacht. „Man kann in relativ kurzer Zeit eine Wohnung in schlechtem Zustand in etwas Tolles verwandeln”, begründet er die Liebe am Job. Alte Fliesen werden beispielsweise mühelos überspachtelt und weiß gestrichen. Dank moderner Technik ist die neue Optik haltbar und mit wenig Aufwand hergestellt. „Es kommen jeden Tag neue Dinge auf den Markt mit verblüffender Wirkung”, so Ritzdorf.