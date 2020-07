Langenfeld : Malerin Jiny Lan spielt mit Kontrasten

Langenfeld 50-jährige Deutsch-Chinesin stellt in der Langenfelder Wasserburg Haus Graven 39 Werke aus. Die Ausstellung mit dem Titel „Prospektiv“ läuft bis zum 13. September.

Dabei gibt es viel zu entdecken, scheint uns die Künstlerin etwa mit ihrer „Jinology“ sagen zu wollen. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von grünen Porträts auf schwarzen Grund von weiblichen Vorreiterinnen. Zu sehen sind darauf etwa die japanische Künstlerin, Friedens- und Menschenrechtsaktivistin Yoko Ono, die US-amerikanischen Malerinnen Georgia O’Keeffe und Mary Cassatt, sowie die beiden deutschen Künstlerinnen Käthe Kollwitz und Paula Modersohn-Becker. Gemeinsam haben diese Frauen, dass sie die Rolle der Frau in der Kunst in ihrer jeweiligen Schaffensphase geprägt haben. Frühe Feministinnen und Künstlerinnen, in deren Werke ihre persönliche Entwicklung festgehalten ist. Auch Jiny Lan, die im Mai 50 Jahre alt geworden ist, hält sich und ihre Evolution in ihren Werken fest, malt sich selbst, unbekleidet, nur mit ihren gelben Stiefeln an den Füßen, und an Schrauben drehend, etwa vor der Kulisse des des Centre Pompidou in Paris. Sie ist nicht nur Analystin der Vergangenheit und Beobachterin der Gegenwart, sondern auch Gestalterin der Zukunft. Das zeigt sie mitunter auch in einem rotierenden Werk, in dem sie sich gemeinsam mit Georg Baselitz abgebildet hat, und in dem sie – wieder an einer Schraube drehend – dessen Kunst und Ansichten, vor allem die Äußerung „Frauen könnten nicht malen“, buchstäblich und zurecht auf den Kopf stellt. Denn Jiny Lan kann‘s.