Kunstwerk „Euthanasie“ in Langenfeld Mahnender Hingucker auf dem Klinik-Gelände

(og Es scheint, als lässt sich direkt durch den Boden in die dunkle Vergangenheit blicken: Das 3D-Street-Art-Kunstwerk zum Thema NS-„Euthanasie“ auf dem Gelände der LVR-Klinik Langenfeld ist fertig. Organisiert von der Zeitbild-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Künstler Gregor Wosik haben Schüler das Werk mit Stolpersteinen, schemenhaften Patienten und dem grauen Bus, mit dem Patienten zu ihrer Todesstätte gefahren wurden. In den 1940er Jahren nutzten die Nationalsozialisten die damalige Provinzial-, Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen als eine so genannte Zwischenanstalt, aus der Patienten im Rahmen der NS-Euthanasie Hitlers unter anderem in die frühere Tötungsanstalt Hadamar transportiert wurden. Das Kunstwerk auf dem Gelände der LVR-Klinik, Kölner Straße, ist ab sofort für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Es befindet sich gegenüber von Haus 50. Foto: rm-