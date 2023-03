Schluss in Reusrath Männerchor löst sich nach 160 Jahren auf

Langenfeld · Vielen Sangesgemeinschaften fehlt es schon lange an Nachwuchs. Jetzt hat auch der traditionsreiche Reusrather Männerchor aufgegeben. Der letzte in Langenfeld. Er wäre in diesem Jahr 163 Jahre alt geworden – bei einem Mitgliederstand von 18.

13.03.2023, 17:22 Uhr

Herbstkonzert vor einigen Jahren Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Jetzt ist es amtlich: Der Männerchor Reusrath hat sich aufgelöst. „Wir haben gerade vom Finanzamt die Betätigung bekommen, das alles ordnungsgemäß abgewickelt worden ist“, sagt Peter Hagemann, letzter Vorsitzender, stellvertretender Chorleiter und 48 Jahre aktives Mitglied. Mit dem Reusrather Chor, der 1860 gegründet wurde, verabschiedet sich der letzte aktive Männerchor aus Langenfeld.