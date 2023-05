Polizei ermittelt in Langenfeld Zwei Männer bauen Unfall mit gestohlenem Auto

Folgendes war geschehen: Gegen 16.45 Uhr war ein 68-jähriger Düsseldorfer gemeinsam mit seiner 59-jährigen Ehefrau in seinem Audi A4 über die Kronprinzstraße in Richtung Schneiderstraße unterwegs, als ihnen zwei Männer in einem grauen Renault Espace entgegen kamen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Renault in den Gegenverkehr, wo er mit dem Audi A4 zusammenstieß.