Nachwuchsarbeit Langenfelder Mädchen-Power setzt sich durch

Am 14. Januar stand für die Jüngsten des Vereins die erste große Herausforderung an: Luisa Kuhles und Aden Alkurt stellten sich bei den Jugend-Verbandsmeisterschaften in Köln-Mülheim der Konkurrenz aus den Schach-Hochburgen Köln, Aachen und Bonn. Wie Jugendleiter Jörg Dennig betonte, war das vorrangige Ziel zunächst, Spielpraxis zu erhalten und Spaß zu haben. Was die Sache jedoch schwierig machte: Das Reglement sah neun Schnell-Partien mit 15 Minuten Bedenkzeit ohne Turnier-Pause vor, was den jungen Spielerinnen viel Kondition abverlangte.