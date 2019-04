Mitgemacht : Mädchen gärtnern beim Girls’ Day in der LVR-Klinik

Mädchen gärtnern beim Girls’ Day in der LVR-Klinik

Langenfeld Die Jungen schauten derweil den Gesundheits- und Krankenpflegerinnen über die Schulter.

Deutschlandweit bekamen Schüler jetzt am Girls‘ und Boys‘ Day Einblicke in Berufsfelder, die für Jungen und Mädchen als jeweils untypisch gelten. Mit dabei war auch die LVR-Klinik Langenfeld. Elf Mädchen hospitierten in Gärtnerei und Informations-Technik, während fünf Jungen zwei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen über die Schulter schauten.