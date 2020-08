Langenfeld : Mädchen an der Kopernikus-Schule ist Covid-19-krank

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld „Drei gute Nachrichten und eine schlechte“ gibt es nach den Worten von Stadtsprecher Andreas Voss zum Wochenbeginn bezüglich der Coronasituation an Langenfelder Schulen zu berichten. Die Reihentestungen an der Friedrich- Fröbel-Grundschule seien alle negativ verlaufen, Gleiches gelte für einen seit letzter Woche in Kontakt-Quarantäne befindlichen Kopernikus-Realschüler. Indes sei am Wochenende eine Kopernikus-Schülerin positiv auf Covid-19 getestet worden.

(mei) Laut Kreisgesundheitsamt werden nun die direkten Kontakte der Schülerin ermittelt, gegebenenfalls getestet und in Quarantäne geschickt. Aktuell seien dies vier Mitschülerinnen und Mitschüler.