Langenfeld : LVR-Wunschbaum hängt wieder voller Wünsche

Langenfeld Corona zum Trotz wird es auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtswunschbaum in der LVR-Klinik Langenfeld geben.

Die Wünsche, die auf Karten an dem Baum befestigt sind, wurden zum Schutz der Kinder und Familien anonymisiert. In diesem Jahr handelt es sich überwiegend um Sachgeschenke und einige Gutscheine. Um einen Wunsch zu erfüllen, sollten die Spender einfach eine Karte vom Weihnachtsbaum pflücken und sich mit ihrem Namen registrieren lassen (Verwaltungsgebäude, EG, Zimmer 13). Damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten vom Kinderschutzbund an die Familien verteilt werden können, sollten die eingepackten Geschenke spätestens bis zum 11. Dezember, 13 Uhr in Zimmer 13 mit der nummerierten Karte abgegeben werden. Im Gebäude musse ein Mund-Nasenschutz getragen werden.