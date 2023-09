LVR Klinik Langenfeld Bau der neuen Paul-Klee-Schule beginnt

Für Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende des Landschaftsausschusses und der Landschaftsversammlung Rheinland, ist es ein guter Tag. Sie steht auf dem LVR-Gelände an der Albert-Einstein-Straße in Langenfeld und nimmt die Kelle in die Hand. Der Grundstein für die neuen Gebäude der Paul-Klee-Schule wird gelegt. „Im Juli vor zwei Jahren war der Sommer gar nicht gut zu den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und allen in der Schule arbeitenden Menschen. Der Himmel öffnete über Nacht seine Schleusen und sintflutartige Wassermassen überschwemmten das ehemalige Gebäude an der Neukirchener Straße in Leichlingen“, beschreibt sie die dramatischen Ereignisse. „Viele haben Hab und Gut verloren, einige zudem ihr Zuhause. Wie auch unsere Kinder und Jugendlichen.“ Dabei war die Schule erst ein Jahr zuvor frisch saniert worden – nach der Starkregenkatastrophe 2018.