Sanierung in Langenfeld LVR-Klinikkirche wird 2025 wiedereröffnet

Die Kirche auf dem Gelände der LVR-Kliniken in Galkhausen ist eine Besonderheit. Sie wird von beiden großen Konfessionen genutzt und ist damit eine von 64 sogenannten Simultankirchen in Deutschland. Zudem verfügt sie über ein gut erhaltenes Stahlgeläute, das 1901 gegossen wurde und in der rheinischen Glockenlandschaft eine herausragende Stellung einnehmen soll. Hinzu kommen aus der vorvergangenen Jahrhundertwende stammende Chorfenster, die den Gang nach Emmaus darstellen. Das Gebäude, in dem 1902 der erste Gottesdienst stattfand, steht unter Denkmalschutz.