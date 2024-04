Langenfeld LVR-Klinik weiht 3D-Kunstwerk „Euthanasie“ ein

Organisiert von der Zeitbild-Stiftung und in Zusammenarbeit mit dem Mönchengladbacher 3D-Künstler Gregor Wosik erstellen Schüler und Schülerinnen der Elly-Heuss-Knapp-Realschule und des Gymnasiums Thusneldastraße in Köln auf dem Klinikgelände der LVR-Klinik Langenfeld ein ergreifendes 3D-Kunstwerk mit einer Größe von mehr als 300 Quadratmetern zum Thema „Euthanasie im Nationalsozialismus”. In den 1940er Jahren nutzten die Nationalsozialisten die damalige Provinzial-, Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen als eine sogenannte Zwischenanstalt, aus der Patienten aus dem Rheinland im Rahmen der NS-Euthanasie Hitlers unter anderem in die frühere Tötungsanstalt Hadamar transportiert und dort ermordet wurden.