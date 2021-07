LVR in Langenfeld : Klinik verkauft Kirchenbänke für Sanierung

LVR in Langenfeld

Die Langenfelder Klinikkirche liegt inmitten des grünen LVR-Geländes an der Kölner Straße. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfeldern liegt die LVR-Klinikkirche am Herzen. Die Spendenbereitschaft für das sakrale Baudenkmal ist groß. Nun werden alte Sitzmöbel verkauft – im Internet.

Fast gleichzeitig mit der Errichtung der damaligen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen wurde um 1900 auf dem Gelände eine Kirche für evangelische und katholische Gottesdienste gebaut. Trotz einer ersten Renovierung des Schieferdaches in den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts ließ der bauliche Zustand seit einigen Jahren keine Nutzung der Räume mehr zu. Mit finanzieller Hilfe des Landes aus der Denkmalförderung, des Landschaftsverbandes und des rührigen Fördervereins konnten im Sommer 2020 die Sanierung des Daches und der Außenfassade abgeschlossen werden. Die Dacheindeckung, Entwässerung sowie sämtliche Blechverkleidungen wurden erneuert. Allerdings zeigten die Arbeiten, dass die vor acht Jahren geschätzten Kosten von 360.000 € nicht ausreichen. Wie bei Arbeiten an alten Bauten nicht ungewöhnlich, tauchten beim genauen Hinschauen weitere Probleme auf, so dass vor der ursprünglich unmittelbar folgenden Innensanierung ein neuer „Kassensturz“ notwendig ist. Die vom damaligen Klinikvorstand Holger Höhmann noch 2020 geäußerte Hoffnung, dass „im Frühjahr 2021 alles fertig ist“, erfüllte sich nicht.