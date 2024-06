Bereits zum dritten Mal LVR-Klinik Langenfeld lädt zum Sommerwanderweg ein

Langsam scheint sich das Wetter zu bessern und da kommt das Angebot der LVR-Klinik Langenfeld wohl zum rechten Zeitpunkt. Denn: Am Mittsommertag, 21. Juni, präsentiert sich die LVR-Klinik beim Sommerwanderweg mit einem vielfältigen Programm für Menschen jeden Alters. Von 13 bis 18 Uhr sind alle herzlich willkommen, den Klinikpark an der Kölner Straße 82 in Langenfeld mit seinen zahlreichen Aktionspunkten zu entdecken. Die Veranstaltung, die bereits in die dritte Auflage geht, bietet Besuchern eine spannende Kombination aus Unterhaltung, Einblicken in die Klinik, Natur und Kulinarik.