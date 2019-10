Neues Stationsgebäude : LVR-Klinik eröffnet 31,5-Millionen-Bau

Langenfeld Die Langenfelder LVR-Klinik hat das für 31,5 Millionen Euro errichtete Haus 60 feierlich eröffnet. Es hat 144 Betten für die Abteilungen Allgemeine Psychiatrie und Suchtkrankheiten

Wer psychisch krank ist, braucht gute Therapeuten, Tabletten, Pflege und Zuneigung. Er braucht aber auch eine Umgebung, in der er genesen kann. Die bietet das neue Stationsgebäude Haus 60 auf dem Gelände der LVR-Klinik, das am Donnerstag eröffnet wurde und ab Mitte November von den Abteilungen Allgemeinpsychiatrie und Suchtkrankheiten bezogen wird. Lichte, großzügige Flure, komfortable Zweibett-Zimmer mit Bad, viele Fenster, die den Blick in die schöne Natur lenken, Farbenvielfalt und Klarheit.

„Genau das, was psychisch kranke Menschen brauchen“, sagt Axel Töpfer vom zuständigen Architekturbüro Sander Hofrichter aus Düsseldorf. „Die Patienten sollen rauskommen aus ihren Zimmern und in den Fluren und Innenhöfen kommunizieren.“ Gegessen wird im Gemeinschaftsraum mit Blick in den Park und auf Beete, in denen lila Asternbüsche blühen. „Es gibt ganz bewusst keinen Fernseher auf den Zimmern. Die Menschen sollen hier zur Ruhe kommen.“ An Sehbehinderte wurde gedacht und an Menschen mit körperlichen Behinderungen. Handläufe in allen Fluren und Bemalungen auf den Scheiben sollen dabei helfen. Darauf legt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) laut Töpfer sehr viel Wert.