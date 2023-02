LVR-Klinik Langenfeld Neubau für die Paul-Klee-Schule

(og) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) plant für die LVR-Paul-Klee-Schule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ einen Ersatzneubau in Langenfeld. Der Landschaftsausschuss hat dies am Dienstag, 14. Februar, einstimmig beschlossen. Für den ersten Bauabschnitt wird mit Kosten in Höhe von rund 35 Millionen Euro gerechnet. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant, sodass das Gebäude voraussichtlich mit dem Schuljahresbeginn 2024/25 in Betrieb gehen kann, teilt der LVR mit. Anschließend folgt der zweite Bauabschnitt, der Sportbereich, Verwaltung, Fachklassen und Mensa/Forum beinhaltet.