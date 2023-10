Hilfe bei Demenz in Langenfeld LVR bietet Gesprächskreise rund um Demenz an

Die Möglichkeit, sich unter Gleichbetroffenen in einem gesicherten Rahmen austauschen zu können, gehört zu den Grundprinzipien der Selbsthilfe. Bei allen Herausforderungen der Alltagsbewältigung stehen oft auch rechtliche Fragen im Raum, wie zum Beispiel zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten oder der Patientenverfügung. Daher sind beim nächsten Treffen am Dienstag, 24. Oktober, 18 Uhr, Marion Zenzen und Annette Hemming vom Sozialdienst der katholischen Frauen in Langenfeld (SkF) zu Gast. Sie führen gesetzliche Betreuungen durch und beraten ehrenamtliche Betreuerinnen. Nach einer kurzen Einführung in die Themenbereiche werden im Gespräch Fragen beantwortet.